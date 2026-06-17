محمد شردي: ترامب يتعامل مع الرئيس السيسي باحترام.. ولقائهما تعهد من واشنطن بحل أزمة سد أثيوبيا

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على القمة الثنائية بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع .

وقال محمد شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" ترامب تحدث في لقائه مع الرئيس السيسي عن أزمة سد إثيوبيا وكيفية حل الأزمة ".

وتابع محمد شردي :" الرئيس السيسي أخد اللي هو عايزه من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشكر ترامب على دعم مصر في ملف سد إثيوبيا ".

واكمل محمد شردي :" لقاء الرئيس السيسي وترامب هو تعهد من الولايات المتحدة الامريكية لحل ازمة سد أثيوبيا".

ولفت شردي :" ترامب اكد أن علاقته بالرئيس السيسي هي علاقة صداقة وهذه هي المرة الثالثة التي يكرر فيها ترامب ان الرئيس السيسي صديق له ".

