برلماني: إشادة ترامب بالدور المصري اعتراف دولي جديد بقيادة الرئيس السيسي وجهود القاهرة في تحقيق الاستقرار

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع، يعكس حجم الثقل السياسي والدبلوماسي الذي تتمتع به مصر على الساحة الدولية، ويؤكد دورها المحوري كشريك رئيسي في جهود تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وقال حمزة، في بيان له اليوم، إن اللقاء يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف القوى الدولية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية يعكس رؤية مصر الثابتة تجاه دعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، ورفض سياسات التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح حمزة أن طرح الرئيس السيسي لملف القضية الفلسطينية خلال اللقاء يؤكد أن مصر ما زالت تتحرك بثبات دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري في دعم جهود التهدئة والمسار التفاوضي تمثل تقديرًا دوليًا جديدًا للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في احتواء الأزمات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية أصبحت طرفًا لا غنى عنه في أي ترتيبات أو مبادرات تتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

كما ثمن النائب محمد حمزة حرص الرئيس السيسي على إثارة ملف مياه نهر النيل خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل قضية أمن قومي بالنسبة للدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تواصل الدفاع عن الحقوق التاريخية والقانونية لمصر في مياه النيل عبر مختلف القنوات الدبلوماسية والدولية.

وأكد أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع ولقاءاته مع قادة الدول الكبرى تعكس المكانة المتنامية لمصر إقليميًا ودوليًا، وتؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء شراكات متوازنة تدعم جهود التنمية وتحافظ على الأمن والاستقرار.

واختتم حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز من مكانة مصر كدولة محورية وصاحبة رؤية متوازنة في التعامل مع الأزمات الدولية، بما يرسخ دورها كشريك موثوق في صناعة السلام وتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.