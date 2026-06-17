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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعليم الشيوخ: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تؤكد ثقل مصر الدولي وقدرتها على التأثير

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى بفرنسا تمثل انعكاسًا واضحًا للمكانة السياسية والدبلوماسية التي وصلت إليها مصر على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد أن الدولة المصرية أصبحت شريكًا رئيسيًا في مناقشة القضايا والتحديات العالمية.

وأوضح نسيم، في تصريح صحفي له اليوم. أن دعوة مصر للمشاركة في هذا المحفل الدولي المهم تعكس تقدير القوى الاقتصادية الكبرى للدور المصري المتوازن في ترسيخ الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن نجاح الدولة في بناء علاقات متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشار وكيل تعليم الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة تتيح فرصة مهمة لعرض رؤية مصر بشأن العديد من الملفات الدولية، وفي مقدمتها قضايا الأمن الإقليمي، والطاقة، والأمن الغذائي، والهجرة غير الشرعية، والتغيرات المناخية، إلى جانب التأكيد على ضرورة دعم جهود التنمية في الدول النامية ومواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات العالمية.

وأضاف نادر نسيم، أن اللقاءات الثنائية التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة تمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطوير للبنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وإصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين مناخ الأعمال ورفع جاذبية السوق المصرية.

وأكد نائب نائب بني سويف، أن الحضور المصري الفاعل في قمة السبع يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية في ترسيخ صورة الدولة باعتبارها ركيزة للاستقرار وشريكًا موثوقًا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن مصر أصبحت تمتلك رؤية واضحة ومؤثرة في القضايا المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم تصريحاته، بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تعزز من فرص توسيع الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول الصناعية الكبرى، وتدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية مؤثرة وصاحبة دور محوري في صياغة الحلول للأزمات الراهنة.

النائب نادر يوسف نسيم لجنة التعليم مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

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