النائب عادل عتمان: مشاركة الرئيس في قمة مجموعة السبع تعكس مكانة مصر الدولية

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى، التي تستضيفها فرنسا بمشاركة قادة وزعماء الدول الأعضاء وعدد من الشركاء الدوليين، تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة الإقليمية والدولية المتقدمة التي تحظى بها مصر، ودورها الفاعل في صياغة الرؤى والحلول تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مشاركة الرئيس السيسي في هذا المحفل الدولي المهم تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية لدى القوى الاقتصادية الكبرى، باعتبارها شريكًا أساسيًا في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلًا عن دورها المحوري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

تحديات مرتبطة بأمن الطاقة والغذاء

وأشار النائب عادل مأمون عتمان إلى أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة، وتحديات مرتبطة بأمن الطاقة والغذاء، والتغيرات المناخية، فضلًا عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة، وهو ما يجعل من المشاركة المصرية فرصة مهمة لعرض رؤية الدولة تجاه سبل تحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.



وثمّن عضو مجلس الشيوخ الجهود الدبلوماسية المصرية التي نجحت في ترسيخ مكانة مصر كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مشاركة مصر في قمة مجموعة السبع تمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية.

واختتم النائب عادل مأمون عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس سياسة مصر المتوازنة والقائمة على الحوار والتعاون المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة وصاحبة رؤية واضحة تجاه مختلف القضايا العالمية.