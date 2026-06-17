رضا فرحات: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد أن مصر أصبحت ركيزة الأمن والاستقرار

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، يعكس بوضوح المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر على الساحة الدولية، ويؤكد أنها أصبحت شريكا استراتيجيا لا غنى عنه في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وصياغة الحلول السياسية للأزمات الدولية.

وقال فرحات إن انعقاد هذا اللقاء في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، ويعكس إدراكا دوليا متزايدا للدور المصري المحوري، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد أهم الأطراف الفاعلة في احتواء الأزمات، ودعم مسارات السلام، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

مكانة مصر كشريك استراتيجي ورقم صعب في معادلة الأمن الإقليمي

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إشادة الرئيس السيسي بالدعم الأمريكي لمصر، وتقديره لجهود الرئيس ترامب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، يعكسان نهج الدولة المصرية القائم على دعم الحوار وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ورفض سياسات التصعيد، انطلاقا من إيمان راسخ بأن السلام العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع، وما شهدته من لقاءات رفيعة المستوى، تؤكد أن مصر أصبحت شريكا رئيسيا في مناقشة القضايا الدولية الكبرى، وأن صوتها يحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي لما تتبناه من مواقف متوازنة ورؤية مسؤولة تجاه مختلف الأزمات الإقليمية والدولية.

وأشار فرحات إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة وواشنطن يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات، وتعزيز أمن الملاحة الدولية، ودعم جهود التنمية.

وشدد أستاذ العلوم السياسية علي أن الحضور الفاعل للرئيس السيسي في قمة السبع، ولقاءاته مع قادة الدول الكبرى، يجسد نجاح الدبلوماسية المصرية في استعادة ثقلها وتأثيرها على الساحة الدولية، ويكرس مكانة مصر كقوة إقليمية مسؤولة وشريك موثوق في صناعة السلام، وصياغة التوازنات التي تخدم أمن المنطقة واستقرارها، وتحافظ على المصالح الوطنية المصرية.