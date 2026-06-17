برلماني: لقاء "السيسي وترامب" ركيزة أساسية للسلم والازدهار الإقليمي

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في مدينة إيفيان الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع، يمثل خطوة استراتيجية هامة تعزز من ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتؤكد عمق العلاقات الراسخة بين القاهرة وواشنطن.

وقال "شعيب"، في تصريحات له اليوم، إن التوافق المصري الأمريكي خلال اللقاء على تكثيف التنسيق السياسي والانتقال بالشراكة الاستراتيجية إلى آفاق أرحب، يبرهن على الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر كشريك محوري لا غنى عنه في صياغة توازنات الشرق الأوسط.

نهر النيل يشكل قضية أمن قومي قصوى لمصر

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدبلوماسية الرئاسية الحازمة في التعامل مع ملف المياه، مثمناً تأكيد الرئيس السيسي على أن نهر النيل يشكل قضية أمن قومي قصوى لمصر، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن تعهد الرئيس الأمريكي "ترامب" بإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى لتسويته بشكل عادل يعكس تفهماً دولياً حقيقياً للشواغل والمبادئ المصرية.

وأضاف النائب محمد شعيب أن الإشادة الأمريكية بالدور المحوري الذي يضطلع به الرئيس السيسي شخصياً لدعم المسارات التفاوضية ووقف التصعيد، تعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية المستمرة في تفكيك الأزمات، لاسيما حرص مصر على التنسيق مع الجانب الأمريكي للدفع بتنفيذ بنود خطة السلام في قطاع غزة كمدخل أساسي وجوهري لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.