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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس ثقل مصر ودورها في دعم الاستقرار العالمي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن انعقاد قمة مجموعة السبع في ظل الأوضاع الدولية الراهنة يعكس حجم التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر الذي يستوجب تعزيز العمل المشترك وتبني سياسات أكثر توازنًا وعدالة في مواجهة هذه الأزمات.

وأشار جعفر، في تصريح صحفي له اليوم. إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة تمثل تأكيدًا واضحًا على المكانة التي تحظى بها مصر إقليميًا ودوليًا، والدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم جهود الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، إلى جانب إسهاماتها المستمرة في دعم الحوار والتقارب بين الدول.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن، الملفات المطروحة على أجندة القمة، وفي مقدمتها قضايا الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والتغير المناخي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تتطلب تنسيقًا دوليًا أكبر، وتغليب منطق الشراكة بدلًا من الصراع، بما يحقق مصالح الشعوب ويدعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الدول النامية.

وأضاف حسن جعفر، أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة وشاملة للتعامل مع مختلف الأزمات الدولية، تقوم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السياسية للأزمات، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، مشيرًا إلى نجاح مصر خلال السنوات الأخيرة في تعزيز مكانتها كشريك أساسي وموثوق في إرساء الاستقرار.

وثمّن نائب الصعيد. جهود الدولة المصرية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أهمية المرحلة الحالية في جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، ودعم خطط التنمية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحه، بالتأكيد على أن مخرجات قمة مجموعة السبع يجب أن تُترجم إلى خطوات عملية على أرض الواقع، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمات الدولية، ودعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز فرص التنمية والعدالة للدول النامية، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

قمة مجموعة السبع الأوضاع الدولية الراهنة التحديات

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