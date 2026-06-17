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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس السيسي وترامب يؤكد مكانة مصر كشريك رئيسي في صناعة الاستقرار الإقليمي والدولي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان الفرنسية، يعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد المكانة المحورية التي تتمتع بها الدولة المصرية في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال رزق، في بيان له اليوم، إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن في مختلف المجالات يعكس رؤية مصر الثابتة نحو تعزيز التعاون مع القوى الدولية الكبرى بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين يمثل خطوة مهمة نحو التعامل الفعال مع التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف رزق، أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن أهمية الاتفاق مع إيران وضرورة أن يكون مدخلا لإنهاء الحرب والتصعيد في الشرق الأوسط تعبر عن النهج المصري القائم على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية ورفض اتساع دائرة الصراعات، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال طرفًا فاعلًا في جهود التهدئة وتسوية النزاعات بما يحفظ أمن واستقرار شعوب المنطقة.

وأوضح عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري أن إشادة الرئيس الأمريكي بالدور المصري المحوري في دعم المسار التفاوضي ووقف التصعيد الإقليمي تمثل اعترافًا دوليًا جديدًا بحجم الجهود التي تبذلها القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس السيسي للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى 
أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية والمحورية لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، يعكس ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد استمرار مصر في بذل كافة الجهود للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

كما ثمن رزق، إثارة الرئيس السيسي لملف مياه نهر النيل خلال اللقاء، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل قضية أمن قومي لا تقبل المساومة، وأن حرص القيادة السياسية على طرحه في مختلف المحافل الدولية يعكس اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على حقوقها التاريخية والمشروعة في مياه النيل، مشيدًا بتفهم الجانب الأمريكي للشواغل المصرية والتأكيد على إعطاء هذا الملف أولوية خاصة بما يحقق تسوية عادلة ومتوازنة تحفظ مصالح جميع الأطراف.

واختتم الدكتور عياد رزق تصريحاته بالتأكيد على أن التحركات الدبلوماسية المكثفة للرئيس السيسي على الساحة الدولية تعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتؤكد دورها المحوري كشريك أساسي في جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

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