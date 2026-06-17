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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل خارجية النواب: إشادة ترامب بالتحركات المصرية اعتراف دولي بقدرتنا ومكانتنا ورؤيتنا نحو السلام

إشادة ترامب بالتحركات المصرية
إشادة ترامب بالتحركات المصرية
أ ش أ

ثمنت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، نتائج اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيرة الأمريكي الرئيس دونالد ترامب اليوم /الأربعاء/ على هامش اجتماعات مجموعة السبع بفرنسا، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة، ويؤكد أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت النائبة البزار - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الرئيس الأمريكي أشار - خلال اللقاء - إلى ما تحظى به مصر من احترام وتقدير من مختلف دول العالم، مما يجعله يمثل تقديرًا لدورها المحوري وثقلها الإقليمي والدولي، مشيدة بحرص الرئيس الأمريكي على الحديث عن نهر النيل وأهمية التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف وتحافظ على الأمن المائي المصري، بما يعكس إدراك المجتمع الدولي لأهمية هذا الملف الحيوي بالنسبة لمصر.

وأضافت أن تصريحات الرئيس الأمريكي خلال اللقاء، والتي أشاد فيها بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر بقيادة السيد الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، تعكس التقدير الدولي المتزايد لمكانة مصر الإقليمية، مؤكدة أن ترامب شدد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز فرص السلام.

وأشارت إلى أن مصر، بقيادة السيد الرئيس السيسي، أثبتت على مدار السنوات الماضية أنها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الإقليمي، وأنها تتبنى نهجًا ثابتًا يقوم على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ودعم الحوار، ورفض التصعيد والصراعات، مشيرة إلى تأكيد السيد الرئيس خلال اللقاء على حرص مصر الدائم على ترسيخ السلام والاستقرار، مشددة على أن الموقف المصري ينطلق من رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على أمن شعوب المنطقة وصون مقدراتها، والدفع نحو تسويات عادلة ومستدامة للأزمات؛ بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار.

ونوهت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن استمرار الدور المصري الفاعل في مختلف الملفات الإقليمية يعزز من فرص الوصول إلى حلول سلمية للأزمات، ويكرس مكانة مصر كشريك موثوق يحظى باحترام وتقدير المجتمع الدولي.

النائبة سحر البزار العلاقات الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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