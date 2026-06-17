العربي الناصري: لقاء الرئيس السيسي وترامب يعكس قوة الدولة المصرية وترسيخ دورها الإقليمي والدولي

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع، يعكس بوضوح قوة الدولة المصرية ومكانتها المتقدمة على الساحة الدولية، ويؤكد أن مصر باتت لاعبًا رئيسيًا في معادلات الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار النائب محمد أبو العلا إلى أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السيسي، وتأكيده على وجود تنسيق وتعاون مستمر بين القاهرة وواشنطن، تمثل دلالة واضحة على حجم التقدير الدولي للقيادة المصرية، وما حققته من نجاحات في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة واتزان.

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أن حضور مصر في هذا المحفل الدولي المهم وعقد لقاء رفيع المستوى مع القيادة الأمريكية يعكس الثقل السياسي والدبلوماسي الذي باتت تتمتع به القاهرة، وقدرتها على التأثير في مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي ومصالح الشعوب.

السياسة الخارجية المصرية

وأضاف أبو العلا أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبادئ واضحة تستند إلى احترام السيادة الوطنية، وتعزيز التعاون المشترك، والعمل من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وهو ما جعل مصر تحظى بثقة واحترام مختلف القوى الدولية.

وشدد على أن العلاقات المصرية الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار بالمنطقة، وأن استمرار التنسيق بين الجانبين ينعكس إيجابًا على جهود مكافحة الإرهاب، ودعم مسارات التنمية، وتعزيز فرص السلام في الشرق الأوسط.

وأكد "أبو العلا" على أن الدولة المصرية تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مستندة إلى رؤية سياسية متوازنة وقيادة واعية تدير ملفاتها الخارجية بما يحقق مصالح الشعب المصري ويعزز دور مصر التاريخي والمحوري.