من داخل قبة البرلمان.. محافظ أسوان: ضرورة التنسيق لإيجاد حلول عاجلة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المشاركة فى جلسة لجنة الإدارة المحلية داخل قبة البرلمان بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوى ، وبحضور أعضاء اللجنة ونواب محافظة أسوان وهم النائب جابر أبو خليل ، والنائب هلال الدندراوى ، والنائب اللواء على أبا زيد ، والنائب محمد أبو الخير ، والنائب محمد هلال ، والنائب أحمد القهمورى ، والنائبة ريهام عبد النبى ، والنائبة منى شاكر ، إلى جانب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وممثلى وزارات الإسكان والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية المحلية .



وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية للعمل على إيجاد حلول عاجلة للتحديات والمشكلات الخدمية ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات .



متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى أبو الريش :

شهدت الجلسة مناقشة شكوى نقص بعض الخدمات الأساسية بقرى أبو الريش قبلى وبحرى ، حيث أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم إدراج تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 2" ، مع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطتى مياه الشيخ على والجيش ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أجزاء من شبكات مياه قرية أبو الريش بحرى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه .



تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المياه بمدينة أسوان :

تم إستعراض الجهود المبذولة لمواجهة تحديات البنية التحتية بمدينة أسوان ، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين خدمة مياه الشرب داخل المدينة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإجمالى تكلفة تقديرية بلغت 500 مليون جنيه ، بهدف التعامل مع النقاط الساخنة وحل المشكلات المتعلقة بخدمات المياه .



كما تم عرض مقترح خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2026/2027 بتكلفة تقديرية تصل إلى 770 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة .

جهود



تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات ومعالجة المشكلات البيئية :

تم خلال الجلسة استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات بالتعاون مع المعونة السويسرية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب بمناطق السيل الجديد والسيل الريفى شرق مدينة أسوان ، فضلاً عن تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى داخل المدينة .

وفيما يتعلق بمشكلة المياه الجوفية التى تؤثر على بعض المناطق السكنية ، أوضح المسئولون أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حلول علمية وعملية للحد من هذه المشكلة وتحقيق الإستقرار البيئى بالمناطق المتضررة .



دراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة :

ناقشت اللجنة الطلب المقدم بشأن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة ، حيث أوضح المختصون أن العمالة اليومية (السركى) لا تنطبق عليها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور .

وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان ، والعمل على وضع آلية مناسبة لتحسين أوضاعهم المالية ودراسة فرص تثبيت العمالة المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة .



تعظيم الإستفادة من مشروع خان أسوان :

فيما يتعلق بمشروع خان أسوان بمدخل المدينة الشمالى ، أوضح المحافظ أن المحافظة إتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة التحديات التى واجهت المشروع خلال الفترة الماضية ، والعمل على تحقيق الإستفادة القصوى منه ضمن خطة متكاملة لتطوير المنطقة بالكامل .

وفى هذا الصدد تم التعاقد بنظام حق الإنتفاع مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتشغيل 37 محلاً داخل الخان لمدة 10 سنوات ، مع إستمرار الجهود لتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للأنشطة التجارية والسياحية والخدمية .



تشغيل المحلات السياحية بممشى أهل أسوان :

كما تناولت المناقشات موقف المحلات السياحية المقامة على كورنيش النيل ضمن مشروع ممشى أهل أسوان ، والتى تضم 54 محلاً ومطعماً ، حيث أوضحت المحافظة أنه يتم حالياً طرح هذه المحلات من خلال المزايدات المختلفة وفقاً للضوابط والشروط المنظمة ، بما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتعظيم الإستفادة من المشروعات الإستثمارية المنفذة .



دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات :

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص الدولة ومحافظة أسوان على توفير الموارد اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية ، ورفع كفاءة المرافق العامة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز ، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة .



تعكس مشاركة محافظ أسوان فى جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمطالب الجماهيرية ، والعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات القائمة ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض أسوان.