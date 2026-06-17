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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من داخل قبة البرلمان.. محافظ أسوان: ضرورة التنسيق لإيجاد حلول عاجلة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على المشاركة فى جلسة لجنة الإدارة المحلية داخل قبة البرلمان بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوى ، وبحضور أعضاء اللجنة ونواب محافظة أسوان وهم النائب جابر أبو خليل ، والنائب هلال الدندراوى ، والنائب اللواء على أبا زيد ، والنائب محمد أبو الخير ، والنائب محمد هلال ، والنائب أحمد القهمورى ، والنائبة ريهام عبد النبى ، والنائبة منى شاكر ، إلى جانب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، وممثلى وزارات الإسكان والبيئة والمالية والتخطيط والتنمية المحلية .


وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التنفيذية والتشريعية للعمل على إيجاد حلول عاجلة للتحديات والمشكلات الخدمية ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات .


متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بقرى أبو الريش :
شهدت الجلسة مناقشة شكوى نقص بعض الخدمات الأساسية بقرى أبو الريش قبلى وبحرى ، حيث أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم إدراج تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقرى ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة 2" ، مع تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطتى مياه الشيخ على والجيش ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد أجزاء من شبكات مياه قرية أبو الريش بحرى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بتكلفة بلغت 35 مليون جنيه .


تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات المياه بمدينة أسوان :
تم إستعراض الجهود المبذولة لمواجهة تحديات البنية التحتية بمدينة أسوان ، حيث أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لتحسين خدمة مياه الشرب داخل المدينة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، بإجمالى تكلفة تقديرية بلغت 500 مليون جنيه ، بهدف التعامل مع النقاط الساخنة وحل المشكلات المتعلقة بخدمات المياه .


كما تم عرض مقترح خطة الإحلال والتجديد للعام المالى 2026/2027 بتكلفة تقديرية تصل إلى 770 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وذلك وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة .

جهود 


تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات ومعالجة المشكلات البيئية :
تم خلال الجلسة استعراض ما تم تنفيذه من مشروعات بالتعاون مع المعونة السويسرية بتكلفة بلغت 500 مليون جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب بمناطق السيل الجديد والسيل الريفى شرق مدينة أسوان ، فضلاً عن تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى داخل المدينة .
وفيما يتعلق بمشكلة المياه الجوفية التى تؤثر على بعض المناطق السكنية ، أوضح المسئولون أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجهات المختصة لوضع حلول علمية وعملية للحد من هذه المشكلة وتحقيق الإستقرار البيئى بالمناطق المتضررة .


دراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة :
ناقشت اللجنة الطلب المقدم بشأن العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظة ، حيث أوضح المختصون أن العمالة اليومية (السركى) لا تنطبق عليها أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالحد الأدنى للأجور .
وأوصت اللجنة بمخاطبة وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية لدراسة أوضاع العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان ، والعمل على وضع آلية مناسبة لتحسين أوضاعهم المالية ودراسة فرص تثبيت العمالة المستحقة وفقاً للقواعد المنظمة .


تعظيم الإستفادة من مشروع خان أسوان :
فيما يتعلق بمشروع خان أسوان بمدخل المدينة الشمالى ، أوضح المحافظ أن المحافظة إتخذت العديد من الإجراءات لمعالجة التحديات التى واجهت المشروع خلال الفترة الماضية ، والعمل على تحقيق الإستفادة القصوى منه ضمن خطة متكاملة لتطوير المنطقة بالكامل .
وفى هذا الصدد تم التعاقد بنظام حق الإنتفاع مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل لتشغيل 37 محلاً داخل الخان لمدة 10 سنوات ، مع إستمرار الجهود لتحويل المنطقة إلى مركز جاذب للأنشطة التجارية والسياحية والخدمية .


تشغيل المحلات السياحية بممشى أهل أسوان :
كما تناولت المناقشات موقف المحلات السياحية المقامة على كورنيش النيل ضمن مشروع ممشى أهل أسوان ، والتى تضم 54 محلاً ومطعماً ، حيث أوضحت المحافظة أنه يتم حالياً طرح هذه المحلات من خلال المزايدات المختلفة وفقاً للضوابط والشروط المنظمة ، بما يساهم فى تنشيط الحركة السياحية والتجارية وتعظيم الإستفادة من المشروعات الإستثمارية المنفذة .


دعم خطط التنمية وتحسين الخدمات :
تأتى هذه الجهود فى إطار حرص الدولة ومحافظة أسوان على توفير الموارد اللازمة للمشروعات الخدمية والتنموية ، ورفع كفاءة المرافق العامة ، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المدن والمراكز ، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية الجمهورية الجديدة .
 

تعكس مشاركة محافظ أسوان فى جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حرص المحافظة على المتابعة المستمرة للمطالب الجماهيرية ، والعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لإيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات القائمة ، بما يساهم فى تحسين جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية الشاملة على أرض أسوان.

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