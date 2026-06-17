توريد 157 ألف و 588 طن قمح لصوامع وشون أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى داخل الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026.

بلغت الكميات الموردة حتى الآن 157 ألف و588 طن منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى .

فى ظل الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات توريد محصول القمح تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار ، أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تواصل تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجستى للمزارعين ، مع تكثيف جهود التوعية لتعريفهم بالمزايا والحوافز المقررة لتشجيعهم على توريد كامل إنتاجهم من محصول القمح ، بما يسهم فى دعم منظومة الأمن الغذائى وتحقيق الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية .

زيادة المساحات المنزرعة وتحقيق المستهدف :

أوضح المحافظ أن المواقع التخزينية المختلفة بالمحافظة تواصل إستقبال الكميات الموردة من القمح لتحقيق المستهدف الطموح للموسم الحالى ، والبالغ 600 ألف طن من "الذهب الأصفر" ، وخاصة بعد زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح إلى 421 ألف فدان ، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة فى التوسع الزراعى وزيادة الإنتاجية .

متابعة أعمال التوريد بالمواقع التخزينية



شهدت منظومة التوريد إنتظاماً فى إستقبال الأقماح المحلية بمختلف الصوامع والشون والبناكر على مستوى المحافظة ، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سرعة الإستلام والحفاظ على جودة المحصول المورد .

نتائج أعمال التوريد :

بلغ إجمالى الكميات الموردة حتى الآن 157 ألفاً و588 طناً ، مع إستمرار أعمال الإستلام بمختلف المواقع التخزينية بالمحافظة ، حيث إكتملت السعة التخزينية بصومعة الراجحى بتوشكى بإجمالى 30 ألفاً و81 طناً ، كما إكتملت السعة التخزينية بصومعة إدفو بإجمالى 30 ألفاً و322 طناً .

كما تم توريد 10 أطنان ببنكر المفالسة ، و5621 طناً بصومعة أسوان من إجمالى سعتها البالغة 6 آلاف طن ، و376 طناً بشونة مطحن كوم أمبو من إجمالى سعتها البالغة 1500 طن ، فيما تتواصل أعمال التوريد ببنكر إدفو الذى تبلغ سعته 25 ألف طن ، بالإضافة إلى توريد 53 ألفاً و312 طناً بصومعة المفالسة من إجمالى سعتها البالغة 60 ألف طن .

تكثيف المتابعة لإنجاح منظومة التوريد :

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأسوان أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، يتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة وتكثيف المتابعة الميدانية لإنجاح منظومة توريد القمح ، وضمان إستقبال الكميات الموردة من المزارعين بكفاءة وإنتظام وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة .



تواصل محافظة أسوان تحقيق معدلات متميزة فى توريد محصول القمح المحلى خلال الموسم الحالى ، فى إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائى ، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق المستهدف من الكميات الموردة والإستفادة القصوى من محصول القمح الإستراتيجى.