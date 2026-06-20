اتحاد الكرة: تشكيل لجنتي التراخيص واستئناف التراخيص تم وفقًا للوائح الكاف

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن تشكيل لجنتي التراخيص واستئناف التراخيص تم وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الخاصة بتراخيص الأندية، بما يضمن الاستقلالية والشفافية الكاملة في أداء مهامهما.

وكان الاتحاد قد اعتمد خلال عام 2024 تشكيل اللجنتين، بتعيين المستشار محمود عابدين، القاضي بمحكمة الاستئناف العالي، رئيسًا للجنة التراخيص، وتعيين المستشار أحمد بدوي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيسًا للجنة استئناف التراخيص.

كما أكد الاتحاد، في بيان، أن ما تم تداوله بشأن تولي رؤساء اللجان أي منصب أو عضوية في لجان قانونية بالأندية الرياضية “غير صحيح على الإطلاق”، وأن ما أثير في هذا الشأن يرجع إلى “تشابه في الأسماء” فقط ولا يمت للحقيقة بصلة.