منطقة الوادي الجديد الأزهرية تعقد اجتماعا لتفعيل النشاط الصيفي لوحدة البناء المعرفي والدعم النفسي

عقدت منطقة الوادي الجديد الأزهرية الأزهرية، اجتماعا موسعا اليوم السبت، مع شيوخ المعاهد الابتدائية بإدارة الداخلة ومنسقي وحدات البناء المعرفي والدعم النفسي بالمعاهد، بإشراف فضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، وبحضور الموجهين المتابعين؛ لمناقشة تفعيل النشاط الصيفي والارتقاء بمستوى المتعلمين.

شارك في الاجتماع من لجنة الإشراف على المشروع، زهري أبو زيد مدير إدارة التعليم النوعي والتعليم الإعدادي، والدكتورة انتصار محمد عيد مدير إدارة التوجيه الفني، كما شارك الشيخ محمد إسماعيل مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، وأحمد محروس مدير إدارة الامتحانات والدكتور أحمد فتحي موجه عام التربية الرياضية، وبحضور الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة ونبيل سفينة وكيل الإدارة ومحمد جلال منسق الوحدة بالإدارة.

ويهدف المشروع الصيفي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية، أبرزها تعزيز مهارات التلاميذ من خلال تنمية القدرات المعرفية والعملية للطلاب في مختلف المواد الدراسية، ورفع المستوى التعليمي، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم عبر توفير بيئة تعليمية داعمة وشاملة تلبي احتياجات هذه الفئة.

ويستهدف المشروع الطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي، مع تركيز خاص على الطلاب الحاصلين على أقل من 65% في نتائجهم الدراسية، وذلك لتقديم دعم مكثف لهم والمساهمة في تحسين مستواهم التعليمي.

ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من المواد تشمل: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى النشاط الرياضي لتشجيع الحركة واللياقة البدنية، ويقام البرنامج أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد حضور الطلاب من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة الإجازة الصيفية.