ننشر تفاصيل تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة ..3500 جنيه مكافأة لأعضاءها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار الإجراءات المتخذة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، فقد صدر القرار الوزاري 120بشأن تشكيل غرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية ، والتي تمارس عملها حتى نهاية الامتحانات

تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمديريات والإدارات التعليمية من :

مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب (في حالة وجود موانع).

مدير عام التعليم العام بالمديرية / السيد / مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة أو من ينوب في حالة وجود موانع.

أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.

مشرف عام الاستراحات بالمديرية.

مسئول الأمن بالمديرية / الإدارة.

مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.

مدير إدارة الإحصاء بالمديرية / رئيس قسم الإحصاء بالإدارة ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.

ممثل من وزارة الداخلية (بغرفة المديرية فقط).

ممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمناطق الحدودية (بغرفة المديرية فقط).

مهام أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهام أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمديريات والإدارات التعليمية تتمثل فيما يلي :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقار لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية / الإدارة التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

3500 جنيه مكافأة مالية لأعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه قد وافق الوزير على صرف مكافأة مالية لأعضاء غرف العمليات المحلية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عن الدور الأول و ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية / الإدارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.