ننشر تفاصيل تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة ..3500 جنيه مكافأة لأعضاءها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار الإجراءات المتخذة لعقد امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الأول ، فقد صدر القرار الوزاري 120بشأن تشكيل غرف العمليات المحلية بالمديريات والإدارات التعليمية ، والتي تمارس عملها حتى نهاية الامتحانات
تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تشكيل غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمديريات والإدارات التعليمية من :
- مدير المديرية / مدير الإدارة أو من ينوب (في حالة وجود موانع).
- مدير عام التعليم العام بالمديرية / السيد / مدير مرحلة التعليم الثانوي بالإدارة أو من ينوب في حالة وجود موانع.
- أعضاء اللجنة الثلاثية بالمديرية.
- مشرف عام الاستراحات بالمديرية.
- مسئول الأمن بالمديرية / الإدارة.
- مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية / رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.
- مدير إدارة الإحصاء بالمديرية / رئيس قسم الإحصاء بالإدارة ويتم تحديده بمعرفة مدير المديرية / الإدارة.
- ممثل من وزارة الداخلية (بغرفة المديرية فقط).
- ممثل من وزارة الدفاع بالنسبة للمناطق الحدودية (بغرفة المديرية فقط).
مهام أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مهام أعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمديريات والإدارات التعليمية تتمثل فيما يلي :
- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.
- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقار لجان النظام والمراقبة.
- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية / الإدارة التعليمية.
- متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.
3500 جنيه مكافأة مالية لأعضاء غرف عمليات امتحانات الثانوية العامة 2026
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه قد وافق الوزير على صرف مكافأة مالية لأعضاء غرف العمليات المحلية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عن الدور الأول و ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عن الدور الثاني من داخل ميزانية المديرية / الإدارة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية.