هل يحق للأهلي استبدال علي زين قبل كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد؟

تعرض علي زين الظهير الأيسر للنادي الأهلي لإصابة قوية اليوم أمام الزمالك، في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، والذي انتهى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 27–24 والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وأُصيب زين في عضلة السمانة في منتصف الشوط الثاني، وخرج على أثرها من الصالة وتم الدفع بلاعب آخر.

ومن المقرر أن يجري الجهاز الطبي للنادي الأهلي أشعة لـ علي زين؛ لتحديد نوع إصابته ومدة غيابه.

ويحق للنادي الأهلي استبدال علي زين من قائمته بلاعب آخر، لأن بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية ليستا مرتبطتين ببعضهما، وبالتالي يحق للمارد الأحمر تعديل قائمته، قبل انطلاق كأس الكؤوس الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على صالة الأهلي بالجزيرة.

وتأهل الأهلي رسميًا إلى بطولة السوبر جلوب "كأس العالم للأندية" للمرة الرابعة في تاريخه، عقب الفوز بكأس السوبر الأفريقي.