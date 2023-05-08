عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أجمع الصلوات الخمس في وقت واحد أحيانا فما الحكم؟.. الأزهر يرد

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكتروني، أن الله تعالى يقول «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا»، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت كل صلاة في السنة النبوية المطهرة وتبعه على ذلك الصحابة ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا.

 

وأكد المركز في بيان له أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكاسل عن الصلاة في جماعة ولا عن أدائها في وقتها، فقد حذرنا الله تعالى من ذلك، وبين أن ذلك من صفات المنافقين فقال تعالى في سورة النساء واصفا حالهم: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى».

وأوضح أن لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد لها إلا لعذر شرعي، ولا يكون ذلك عادة له، قال تعالى: «فويل للمصلين(4) الذين هم عن صلاتهم ساهون»الماعون.

فإذا كان له عذر شرعي جاز له أن يجمع بين الصلوات التي يمكن الجمع بينها تقديما أو تأخيرا في وقت أحدهما الذي يستطيع الصلاة فيه.

رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الله أمر بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، مشيرا إلى قوله تعالى: «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا».

وأوضح عثمان في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: ما حكم تأخير صلاة الفجر بسبب النوم؟ أن الله أجزل العطاء والثواب لمن صلى العشاء والصبح في جماعة، مشيرا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» رواه مسلم.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروني دار الإفتاء صلاة الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

النار التهمت المعرض.. تفاصيل ومفاجآت في حريق سيدي بشر شرقي الإسكندرية |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

بفستان لافت… دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ