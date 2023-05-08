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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النار التهمت المعرض.. تفاصيل ومفاجآت في حريق سيدي بشر شرقي الإسكندرية |شاهد

صورة من موقع الحريق
صورة من موقع الحريق

سحابة هائلة من الدخان الأسود، وألسنة اللهب تحجب الرؤية عن المواطنين في أحد أهم شوارع الإسكندرية، شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، حين التهمت النيران جميع محتويات معرض أثاث ضخم يقع على مساحة نحو 300 متر بطابقين.

لم تكتف النيران بالمعرض بل امتدت إلى الطوابق العلوية للعقار، مما أسفر عن وفاة سيدتين متأثرتين بالاختناق في هذا الحريق المروع.

وقال الحاج السيد أحد سكان العقار المقابل للمعرض، في تصريحات لموقع صدى البلد، إن النيران اشتعلت في "يافطة" المحل بسبب حدوث ماس كهربائي، ثم امتدت النيران إلى داخل المعرض المملوء بالأثاث الخشبي والإسفنج، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران في باقي العقار.

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وأشار إلى حدوث هلع للمواطنين سواء بالعقار أو بالشارع نظرًا لأن المنطقة ذات كثافة سكانية عالية، بالإضافة إلى وجود سوق شعبي بالمنطقة.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بوقوع حريق بأحد محلات الأثاث الكائن (١٤٨شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول) ، والذي يشغل الطابقين الأول والثاني العلوي بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتي تبلغ حوالى ٣٠٠م.مربع والمكون من طابق أرضى (محلات) وأربعة عشر طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان.

وعلى الفور كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق، للتعامل الفوري معه ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أسفر عن حالتي وفاة لسيدتين، جارى فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى قطع المرافق بالعقار وإخلائه من السكان حتى انتهاء عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.

عاين فريق من نيابة المنتزه أول بالإسكندرية موقع الحريق الذي اندلع بمعرض الأثاث بمنطقة سيدي بشر، وسأل فريق النيابة شهود العيان حول الواقعة للوقوف على أسبابها، ومعرفة سبب اندلاع الحريق، كما قرر نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

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