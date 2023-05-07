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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق وتشميع منشأة لعدم اتباعها إجراءات السلامة

غلق منشأة مخالفة
غلق منشأة مخالفة بالإسكندرية

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغلق وتشميع منشأة بمنطقة سموحة التابعة لحي شرق، لعدم إتباعها إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، مما يعرض الرواد والعاملين بها للخطر بالإضافة  إلى عدم إلتزام العاملين بها بالاجراءات الوقائية، وتزايد شكاوي المواطنين الواردة من المنشأة، وعدم وجود رخصة للمنشأة.

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وبناء عليه؛ قام الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة واللواء/ أحمد حبيب رئيس حي شرق بغلق وتشميع المطعم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، كما تم توجيه المفتشين بالمرور على المنشآت بنطاق جميع الأحياء ومراجعة توفر إجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية بالمنشآت.

من جانبه؛ أكد عبد الرازق على أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف جاهزة لاستقبال كافة شكاوى واستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية: (01289252668/ 01270647490) وكذلك موقع الادارة الرسمي:
www.catr.gov.eg أو من خلال تطبيق الادارة :
https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.gov.catr.

 

الاسكندرية الاجراءات الوقائية استفسارات المواطنين إجراءات السلامة الإدارة المركزية للسياحة الحماية المدنية

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