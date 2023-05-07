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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية

انطلاق امتحانات النقل
انطلاق امتحانات النقل الثانوي بالمدارس الأزهرية

أكد الشيخ خميس محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، أنه لم يتلقى شكاوى بشأن أسئلة امتحانات النقل للمرحلة الثانوية والتي انطلقت صباح اليوم.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان اليوم، أنه تم متابعة امتحانات النقل الثانوى فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي، عن طريق غرفة العمليات بالمنطقة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمأنينة. 

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وفي سياق متصل، تابع علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الوكيل الثقافي للمنطقة، سير العملية الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي. 

وأكد أنه اطمئن على سير العملية الامتحانية، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

ويؤدي الطلاب الامتحان في مواد الفقه في اللجنة الأولى، والتاريخ للجنة الثانية للصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي، بينما يؤدي طلاب القسم العلمي للصفين الأول والثاني الثانوي الامتحان في مادة الفقه للجنة الأولى، والكيمياء في اللجنة الثانية.

منطقة الإسكندرية الأزهرية قطاع المعاهد غرفة العمليات منطقة الإسكندرية مادة الفقه

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