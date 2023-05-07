أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية وسط انخفاض في درجات الحرارة .. شاهد

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار غزيرة، مساء أمس السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة ووجود سحب بمناطق متفرقة من المحافظة.

وكانت توقعات هيئة الأرصاد الجوية أعلنت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم، مطروح، العلمين)، وقد تمتد إلى الإسكندرية على فترات متقطعة.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الشاملة لخطوط الصرف وشنايش الأمطار؛ للتأكد من صلاحيتها وقدرتها علي استيعاب مياه الأمطار، وكذلك رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأمطار.