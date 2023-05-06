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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لبحث ملف النادي البحري.. محافظ الإسكندرية يلتقي وفدًا من مجلس الصحفيين

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يلتقي مجلس نقابة الصحفيين

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين ضم خالد البلشي نقيب الصحفيين ، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، وكلا من هشام يونس ومحمد يحي  وكيلي النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة، وذلك لبحث سبل التعاون البناء.

 

وهنأ محافظ الإسكندرية نقيب الصحفيين والوفد المرافق بالنجاح في الانتخابات وثقة الصحفيين، متمنيًا لهم خدمة ناجحة للوطن من خلال الكلمة الواعية والإيجابية والبناءة.

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وتضمن الحديث بحث ملف أرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالاسكندريه ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي .

كما دارت نقاشات حول أهمية ، وأمانة الكلمة ودور الصحفي ومسؤوليته  كون الصحافة والإعلام شركاء أساسيين في صياغة رسالة مؤسسات الدولة .

وخلال اللقاء قدم البلشي الشكر للمحافظ علي حسن الاستقبال والاستعداد لتقديم كل الدعم للصحفيين ، كما أكد البلشي علي ان النقابة العامة للصحفيين تقوم الآن بتفعيل دورها كاملاً فيما يتعلق بأخلاقيات العمل الصحفي والتصدي لأي تجاوز ، ومحاسبة المخطئ بما يحقق المصلحة العامة للصحفيين ومؤسسات الدولة.

 

وفي نهاية اللقاء أهدي محافظ الإسكندرية درع المحافظة لنقيب الصحفيين تقديراً لدور الصحافة والصحفيين.

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