محافظ الإسكندرية يكثف حملات الرقابة بعد تحريك أسعار المواد البترولية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود لمتابعة الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاحتكار الموارد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية بمتابعة قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول.

قادت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بحضور اللواء عصمت الأشقر مستشار محافظ الإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة. حيث تم التأكيد على ضرورة الإعلان عن الأسعار من خلال لافتات وملصقات بالمحطة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي محاولات من شأنها استغلال المواطنين.

في هذا الصدد، شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة شملت الحملة المرور على محطات الوقود (بطريق الحرية ، وشارع الجواهر، منطقة سموحة، وشارع مصطفى كامل، منطقة فلمنج، منطقة جليم)، وتم التأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة وتوافر المنتج، كما تم التواصل مع المواطنين والتأكد على عدم دفع أي مبلغ يختلف عن السعر المحدد.

وقام حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة حيث شملت الحملة محطات الوقود ( بأبي الدرداء وعثمان أباظة وشارع النصر ، السيد محمد كريم )، كما تم المرور بالموقف المعتمد (بسينما ريكس، والمواقف العشوائية بالعدوي، ورأس التين، وسانت كاترين ، ميدان التحرير والباب الأخضر)، وتم التأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة مع الإهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.

ونفذ مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء/ طه زهير حملة مكبرة بجميع المواقف بنطاق المركز حيث تم التنبيه على جميع السائقين بالإلتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير

وتابع حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة/ رباب مدني الإلتزام بتطبيق التعريفة الجديدة بكافة مواقف سيارات الأجرة علي إمتداد الحي للتصدي لأي استغلال، ومتابعة تركيب ملصقات التعريفة الجديدة للسولار بمحطات الوقود.

بينما تابعت الأستاذة/ هدى أبو كليلة رئيس حى العجمى الإلتزام بالتعريفة الجديدة بجميع المواقف بنطاق الحى بداية من (وادى القمر ، والدخيلة، والبيطاش، والهانوفيل، وأبو يوسف، والكيلو 21 والطريق الدولي، والساحلي وأم زغيو).

وقام الأستاذ محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان بالمرور علي المواقف بنطاق الحي والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة وعدم إستغلال المواطنين.