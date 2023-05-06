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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف الأجهزة التنفيذية بالتعامل مع حريق سيدي بشر

حريق هائل بالإسكندرية
حريق هائل بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتوجه إلى مكان الحريق، للتعامل الفوري معه ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الحماية المدنية والإسعاف.

شاهد.. الصور الأولى لحريق محل أثاث بسيدي بشر شرقي الإسكندرية

جاء ذلك عقب ورد بلاغ لغرفة عمليات المحافظة بوقوع حريق بأحد محلات الأثاث الكائن (١٤٨شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر قبلي بنطاق حي منتزه أول)، والذي يشغل الطابقين الأول والثاني العلوي بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتى تبلغ حوالى ٣٠٠م.مربع والمكون من طابق أرضى (محلات) وأربعة عشر طابقاً عليا ومشغول جزئياً بالسكان.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث وتمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد الحريق الذي أسفر عن حالتى وفاة لسيدتين، جارى فحص حالة العقار ومدى تأثير الحريق عليه والإجراءات اللازمة بشأنه بمعرفة المختصين بالحى.

شاهد.. الصور الأولى لحريق محل أثاث بسيدي بشر شرقي الإسكندرية

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وقد حصل صدى البلد على الصور الأولى لاندلاع حريق بأحد معارض الأثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية اليوم السبت، حيث يشغل المحل يشغل الطابقين الأول والثانى العلوى بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتى تبلغ حوالى ٣٠٠متر مربع.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى قطع المرافق بالعقار وإخلائه من السكان حتى انتهاء عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزة بلاغا عن اندلاع حريق في معرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق في معرض موبيليا والتهامه محتويات بالطابق الأول والثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.

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