114 مهندسا يستفيدون من اليوم الصحي المجاني بناديهم في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية يوما صحيا مجانيا للمهندسين وذويهم بالمجان فى نادى المهندسين بالإسكندرية، تحت رعاية الدكتور هشام سعودي.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم الصحي شهد إقبالا من المهندسين وأسرهم منذ انطلاقه، حيث استفاد منه 114 مهندسا وأسرهم، وشمل إجراء تحاليل مجانية منها كوليسترول إنزيم كبد، ووظائف كلى، وسكر عشوائي CBC (بشرط وجود روشتة من طبيب)، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم.

وأكد أن لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية حريصة على تقديم خدمات صحية متنوعة بناءً على رغبة المهندسين وحرصًا على سلامتهم.