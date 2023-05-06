إزالة مخالفات على أراض زراعية بأبيس شرقي الإسكندرية

قال اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، إنه طبقا للقرار ٨٨ لسنة ٢٠٢٢ ، واستمرار للتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية في المهد وطبقا للقرار ٨٨ لسنة ٢٠٢٢، شن الحي اليوم بالتعاون مع الجهات المعنية حملة مكبرة تم خلالها إزالة تعد على أرض إصلاح زراعي.

وأشار إلى أن الأرض عبارة عن سملات وأسوار وأعمدة بمساحة ٥٠٠ متر وارتفاع ٥ م لتجهيزها لعمل هنجر بقرية الحسنية بأبيس الثانية بنطاق الحي ، وذلك بحضور يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، والمهندس إسلام عودة رئيس وحدة التدخل السريع بالمحافظة، ومازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ والمهندسة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالحي

وأكد حبيب على تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء أو مخالفات المتغيرات المكانية، وكذا تنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون .