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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

اليوم.. انطلاق امتحانات النقل بجميع مدارس الإسكندرية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم

تنطلق صباح اليوم السبت، بمحافظة الإسكندرية امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادتي اللغة العربية والخط لجنة أولى والتربية الدينية لجنة ثانية، وكذلك الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي بمادتي اللغة العربية والخط لجنة أولى والتربية الدينية لجنة ثانية ، والأول الثانوي بمادة اللغة العربية.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية جاهزة تمامًا ومستعدة استعدادا كاملاً لامتحانات صفوف النقل بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في جميع المدارس.

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وأكد أبوزيد أنه تم التشديد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وكذلك تم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القرارات الوزارية للتصدي لأي حالات غش ، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات داخل كل إدارة تعليمية من الإدارات التسع بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب.
وأشار إلى أن طلاب الصف الأول والثاني  سيؤودون الامتحان من خلال أجهزة التابلت بالإضافة إلى 15% ورقي، وهناك بعض الطلاب لم يتسلموا التابلت وسيتم امتحانهم ورقيًا وتم تجهيز هذا الأمر بالكامل.

الاسكندرية التربية والتعليم الإعدادية والثانوية الامتحانات التربية الدينية الهواتف المحمولة الخامس الابتدائي

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