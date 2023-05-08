أحدث مزايا واتساب.. اعمل report لأي حد يضايقك في جروب الشغل.. الطريقة

حقق واتساب WhatsApp قفزات كبيرة منذ إطلاقه منذ أكثر من عقد من الزمان. على الرغم من وجود بعض التعثرات على طول الطريق ، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية ، تظل الحقيقة أن واتساب هو أحد تطبيقات المراسلة المشفرة الأكثر استخدامًا. تعد المجموعات أو ما يعرف بالجروب جزءًا لا يتجزأ من تجربة واتساب ، مما يسمح للمشاركين بمشاركة الرسائل والصور مع بعضهم البعض.

يلعب الأدمن دور حفظ الأمور في الجروب بالإضافة إلى الإشراف على المحتوى ، وتكون المهمة أصعب بشكل لا نهائي عندما يتجاوز حجم الجروب 100 مشارك أو أكثر. تتطلع إحدى ميزات واتساب القادمة إلى معالجة هذا من خلال السماح لأعضاء الجروب بالإبلاغ عن رسالة أو صورة ، والتي سيتم بعد ذلك تمريرها إلى الأدمن للمراجعة.

تم رصده لأول مرة على النظام التجريبي لتطبيق واتساب WhatsApp beta لنظام Android v2.23.10.8 بواسطة WABetaInfo المسرب الموثوق .

وبالنسبة للطريقة سيحتاج الأدمن إلى تشغيلها يدويًا ، وعند التمكين ، سيتمكن المشاركون من تحديد المحتوى الذي يشعرون أنه ينتهك سياسات الجروب ، مع عثور الأدمن على هذه التقارير في صفحة مراجعة الأدمن واتخاذ قرار بشأن الإجراء التالي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير خاصة ومرئية فقط للأدمن والشخص الذي أرسلها. من المتوقع أن يتمتع أدمن الجروبات بالسيطرة الكاملة على ما يجب فعله بالتقارير ، مثل حذف النصوص أو إزالة المستخدم من الجروب تمامًا.

لم يتم انتشار هذه الميزة بشكل كبير حتى الآن ، حتى بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الإصدار التجريبي لتطبيق واتساب من أندرويد ، يدعي WABetaInfo أنه قيد التطوير الآن ، على الرغم من أن الموقع تمكن من تزويدنا بمعاينة لوظائفه.

بالنظر إلى أهمية وجود نظام قوي لإدارة المحتوى على أي تطبيق مراسلة يجمع مئات المستخدمين الذين لديهم وجهات نظر مختلفة ، فمن المفترض أن هذه الميزة سيتم الإصدار الثابت لها من واتساب.