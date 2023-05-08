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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزات كثيرة في آخر تحديث واتساب..تعرف عليها

ميزات بالجملة في
ميزات بالجملة في آخر تحديث واتساب..تعرف عليها

قدمت ميتا Meta مؤخرًا تحديثين جديدين لتطبيق واتساب WhatsApp ، بهدف تحسين تجربة المستخدم. يشتمل تطبيق المراسلة الشهير الآن على ميزة جديدة لاستطلاعات الرأي polls، والتي تتيح للمستخدمين إنشاء استطلاعات تصويت فردية عن طريق إيقاف تشغيل خيار "السماح بإجابات متعددة". و تضمن هذه الميزة أن كل مشارك يمكنه إرسال إجابة واحدة على الاستعلام المطروح ، مما يؤدي إلى نتيجة أكثر دقة لوجهات النظر.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الآن البحث عن استطلاعات الرأي باستخدام وظيفة البحث داخل الدردشة ، مما يسهل العثور على استطلاع ربما فاتهم أو لم يستجيبوا له على الفور.  تشبه هذه الميزة البحث عن محادثة محددة داخل الدردشة ، مما يوفر طريقة أكثر فاعلية للتنقل عبر التطبيق.

يعالج التحديث الأخير أيضًا مشكلة تعديل ال captions التسميات التوضيحية عند مشاركة ملفات الوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات.  يمكن للمستخدمين الآن تعديل التسميات التوضيحية عن طريق الاحتفاظ بالشرح الأصلي أو حذفه تمامًا أو إعادة كتابته بالكامل.  تنطبق هذه الميزة عند إعادة توجيه ملفات الوسائط من محادثة إلى أخرى ، مما يجعل العملية أكثر مرونة وتخصيصًا.

أخيرا..إتاحة تشغيل واتساب على عدة موبايلات

كل ما تريد معرفته بالطريقة.. إتاحة تشغيل واتساب على عدة هواتف

تتماشى هذه التحديثات الجديدة مع جهود الشركة لتحسين تجربة المستخدم باستمرار على واتساب.  في الأشهر الأخيرة ، أدخلت ميتا العديد من التحديثات على واتساب ، بما في ذلك خيار استخدام حساب واتساب واحد على ما يصل إلى 4 أجهزة في وقت واحد ، وتمكين الرسائل المختفية.

يتم الآن نشر تحديثات استطلاعات واتساب وتعديل التسميات التوضيحية عند مشاركة ملفات الوسائط على مستوى العالم وستكون متاحة لجميع المستخدمين في الأسابيع القليلة المقبلة.  ستعمل هذه الميزات بلا شك على تحسين تجربة المستخدم على واتساب ، مما يجعل التطبيق أكثر تخصيصًا وفعالية ومتعة في الاستخدام.

واتساب WhatsApp Meta ميتا captions

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