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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته بالطريقة.. إتاحة تشغيل واتساب على عدة هواتف

كل ما تريد أن تعرفه
كل ما تريد أن تعرفه بالطريقة..إتاحة تشغيل وات

أخيرا وبعد طول انتظار، لم يعد مستخدمو تطبيق واتساب WhatsApp مقيدون باستخدام حساباتهم على هاتف واحد فقط، حيث أعلنت اليوم خدمة المراسلة المملوكة لشركة ميتا Meta أن ميزة الأجهزة المتعددة الخاصة بها تتوسع لدعم الهواتف الذكية الإضافية، مما يعني "حساب واتساب واحد ، الآن عبر هواتف متعددة"، وسيتم طرح الميزة للجميع في الأسابيع المقبلة.

 

بحسب ما ذكره موقع ذا فيرج التقني، يحدث إعداد هاتف ثانوي لاستخدامه مع حساب واتساب الخاص بك بعد إجراء تثبيت جديد للتطبيق ، بدلاً من إدخال رقم هاتفك أثناء الإعداد وتسجيل الدخول كالمعتاد ، يمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق خيار "ارتباط إلى حساب موجود" جديد.  سيؤدي هذا إلى إنشاء رمز QR ليتم مسحه ضوئيًا بواسطة هاتف واتساب الأساسي الخاص بك عبر خيار "ربط جهاز" في الإعدادات،  تعمل الميزة الجديدة عبر هواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS وهواتف أندرويد.

 

أهمية ميزة ربط حسابك بعدة هواتف في وقت واحد على واتساب

 

يقوم واتساب بترويج الميزة كأداة مفيدة للشركات الصغيرة التي قد ترغب في أن يتمكن العديد من الموظفين من إرسال واستقبال الرسائل من نفس رقم العمل عبر هواتف مختلفة ، ولكن يجب أن تكون مفيدة لأي شخص يستخدم هواتف ذكية متعددة بشكل منتظم ويريد ربطها جميعًا بنفس حساب واتساب.

على الرغم من أن الهاتف الأصلي الذي سجّل الدخول إلى حسابك يعتبر الهاتف "الأساسي" ، إلا أنه لا يلزم تشغيله لتلقي الرسائل عبر الهواتف الأخرى أو أجهزة التابلت أو أجهزة الكمبيوتر.  ومع ذلك ، إذا كان جهازك الأساسي غير نشط لمدة تزيد عن 14 يومًا ، فإن واتساب يقول إنه سيسجل الخروج من أجهزتك الأخرى. و يمكنك أيضًا تسجيل الخروج يدويًا من الأجهزة المرتبطة من هاتفك الأساسي.

بمجرد ربط هاتف ثانوي بحسابك على واتساب ، ستتمكن من الوصول إلى الرسائل وإرسالها من أي هاتف.  ستتم مزامنة ما يصل إلى عام من الرسائل بين الأجهزة ، لذا ستتمكن من رؤية سجلات الدردشة قبل إرسال أي رسائل جديدة.  تتم مزامنة الرسائل عبر الهواتف بغض النظر عن أنظمة التشغيل الخاصة بها ، سواء كانت من iOS إلى أندرويد أو العكس. وجدير بالذكر أنه تظل الرسائل الشخصية مشفرة بين الطرفين ، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم ميزة الأجهزة المتعددة.

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كيفية استخدام حساب واتساب على هواتف ذكية متعددة
 

1- قم بتنزيل تطبيق واتساب على الهاتف الآخر ، اختر اللغة وانقر للمتابعة.

2- بدلاً من إدخال رقم هاتف هذا الجهاز الإضافي ، انقر فوق النقاط الثلاث متبوعة بـ "ربط بالحساب الحالي".

3- سترى بعد ذلك رمز الاستجابة السريعة الذي يجب عليك مسحه ضوئيًا باستخدام هاتفك الأساسي.

4- للقيام بذلك ، انقر فوق الإعدادات (على هاتفك الأساسي) ، ثم "الأجهزة المرتبطة" ثم "ربط جهاز"

5- سيظهر هذا خيار QR Code .  بمجرد مسح الرمز ، ستتمكن من استخدام نفس حساب واتساب على كلا الهاتفين.

 

مارك زوكربيرج يعلن عن الميزة الجديدة رسميا في واتساب 

 

أعلن مارك زوكربيرج ، رئيس شركة ميتا ، المالكة لتطبيق ولتساب ، التحديث على صفحته على فيسبوك اليوم الثلاثاء.

وقال: "بدءًا من اليوم ، يمكنك تسجيل الدخول إلى نفس حساب واتساب على ما يصل إلى 4 هواتف".

ردا على ذلك ، قال أحد المستخدمين مازحا "ستكون هذه مشكلة للأزواج الغيورين" ، بينما قال آخر "أحاول تسجيل الدخول إلى حساب أصدقائي ، هل سيعرف؟"

رداً على هذه المخاوف ، قال واتساب إنه يمكن للمستخدمين التحقق من أي أجهزة أخرى متصلة بحساباتهم وتسجيل خروجهم عن بُعد من هواتفهم.

تم تصميم واتساب ، الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2009 ، لإرسال ما يعادل الرسائل النصية ولكن عبر الإنترنت. ولهذا السبب ، كان حساب واتساب مرتبطًا دائمًا بشكل وثيق برقم هاتف فردي ، على الرغم من أنه أصبح من الممكن مؤخرًا ربط العديد من الأجهزة غير الهاتفية بحساب أيضًا.

في عام 2021 ، بدأ واتساب في السماح للمستخدمين بتوصيل ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية غير هاتفية مثل أجهزة الكمبيوتر والتابلت بحساباتهم ، بشكل مستقل عن الهاتف.

هذا يعني أن المستخدم كان قادرًا ، على سبيل المثال ، على تشغيل هاتفه وجهازين تابلت وجهازين كمبيوتر يعملان جميعًا بنفس حساب واتساب الفردي.

تم طرح هذه الميزة على مستوى العالم بحلول عام 2022 ، ولكن واتساب الآن يخطو خطوة إلى الأمام من خلال تقديم القدرة على استخدام نفس الحساب على هواتف متعددة أيضًا.

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