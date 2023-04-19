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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

امنع اختراق حسابك على واتساب بهذه الطرق

امنع اختراق حسابك
امنع اختراق حسابك على واتساب بهذه الطرق

يعد واتساب WhatsApp هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في العالم بأكثر من 2 مليار مستخدم، حيث يتيح لك إرسال رسائل نصية وملاحظات صوتية وصور ومقاطع فيديو ومستندات الأمر الذي يجعلها عرضة للاختراق من قبل جهات خبيثة تريد التجسس على محادثاتك أو سرقة معلوماتك الشخصية أو انتحال شخصيتك. 

 

وبحسب موقع Dignited فإنه يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات الآتية لحماية حساباتهم على واتساب : 

 

قم بتسجيل الخروج من WhatsApp Web واتساب ويب والأجهزة الأخرى 

 

 ويمكن لهذا الإجراء أن يحميك من التعرض للاختراق، حيث أن نسيان تسجيل الخروج من واتساب ويب  WhatsApp Web عند الانتهاء من استخدامه قد يشكل خطرًا أمنيًا. 

 

احذر من روابط ورسائل التصيد الاحتيالي


والتصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات الإلكترونية التي تتضمن إرسال رسائل أو روابط مزيفة أو خادعة تخدعك للكشف عن معلوماتك الشخصية أو بيانات اعتمادك، كما قد يستخدم الهاكرز تقنيات التصيد الاحتيالي لمحاولة اختراق حساب WhatsApp الخاص بك من خلال التظاهر بأنك شخص تعرفه أو تثق به ، مثل صديق أو فرد من العائلة أو زميل أو كيان رسمي. 

 

استخدم كلمة مرور قوية ورقم تعريف شخصي


وتحتاج إلى إنشاء رقم تعريف شخصي مكون من ستة أرقام للتحقق، كما يجب عليك أيضًا استخدام كلمة مرور قوية لحساب بريدك الإلكتروني المرتبط بحساب واتساب الخاص بك، حيث أن كلمة المرور القوية هي كلمة مرور طويلة ومعقدة وفريدة ، ولا ينبغي أن يكون من السهل تخمينها. 

 

تمكين المصادقة الثنائية 

 

افتح واتساب واضغط على أيقونة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
اضغط على الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق من خطوتين.
اضغط على تمكين وأدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 6أرقام من اختيارك. 

ستحتاج إلى إدخاله مرتين للتأكيد، اختياريًا ، يمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني يمكن استخدامه لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي في حالة نسيانه. 

تأكد من أنه عنوان بريد إلكتروني صالح وآمن لا يمكن لأحد سواك الوصول إليه، ثم اضغط على تم.

 

 

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