شاهد| العائلة المالكة البريطانية ترقص وتغني احتفالًا بتتويج تشارلز

استعرضت العائلة المالكة البريطانية مهاراتها في الرقص أمس الأحد، حيث أقيم حفل موسيقي في قلعة ويندسور احتفالًا بتتويج الملك تشارلز الثالث، حيث أحياه عدد كبير من أشهر الفنانين في العالم وحضره نحو 20 ألف شخص.

وحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، شوهد الملك تشارلز الثالث المتوج حديثًا وزوجته الملكة كاميلا في حجرة ملكية، حيث أمضيا الليل جالسين خلف الحشود.

كما انضما لأفراد العائلة المالكة، بما في ذلك أطفال ويلز الذين قدموا عروضاً لا تُنسى بشكل خاص في الحفل.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أفراد العائلة المالكة وهم يتراقصون مع أنغام موسيقى كاتي بيري وليونيل ريتشي والفرقة البريطانية تايك ذات التي أحيت الحفل أمام آلاف الأشخاص.

وكان الجميع يبدو سعيدًا بالحفل، ويتراقص معه وهو حامل العلم البريطاني.

ووسط عروض الموسيقى، صعد أمير ويلز ويليام إلى خشبة المسرح لتكريم والده في اليوم التالي لتتويجه رسميًا ملكًا.

وقال ويليام إن جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية "في الأعلى تراقبنا باعتزاز"، مضيفا أنها ستكون "أما فخورة جدا".

وأضاف وريث العرش "لأكثر من 50 عاما، وفي كل ركن من أركان المملكة المتحدة، وعبر الكومنولث وحول العالم، كرس نفسه لخدمة الآخرين، سواء الأجيال الحالية أم المستقبلية".