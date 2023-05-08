أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

سرطان المريء هو السبب الثامن الأكثر شيوعًا للسرطان في جميع أنحاء العالم والسادس السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

يتطور سرطان المريء في المريء (الأنبوب الذي يربط حلقك بمعدتك). إنه أحد الأسباب الشائعة للوفيات والمراضة ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء العالم.

يساعد المريء على نقل الطعام من البلعوم إلى المعدة من أجل الهضم، يُعد سرطان المريء أكثر شيوعًا عند الذكور منه لدى الإناث.

العوامل المؤدية إلى هذا السرطان هي تعاطي التبغ ، وتناول الكحول ، والسمنة ، والنظام الغذائي غير الصحي ، ومرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، والارتجاع الحمضي. يمكن أن يتطور السرطان في أي جزء من المريء ويمكن أن يكون له أعراض متنوعة ،

العلامات الأكثر شيوعًا التي يجب أن يكون المرء على دراية بها:



1. عدم القدرة على البلع: يمكن أن يؤدي سرطان المريء إلى مشاكل في البلع حيث يميل تجويف المريء إلى الضيق. في البداية ، يمكن ملاحظة الصعوبة في حالة الأطعمة الصلبة فقط ، ولكن مع تقدم المرض ، قد يواجه المرء صعوبة في ابتلاع السوائل أيضًا.



2. الألم أثناء بلع الطعام: في حال كنت تحاول تناول شيء ما وتشعر بالألم أثناء البلع ، فاحذر لأنه قد يكون بسبب سرطان المريء. وبالتالي ، يمكن أن يكون البلع مؤلمًا عند وجود آفات متقرحة. وهذا ما يسمى بلع اللثة.



3. ألم الصدر: ألم الصدر هو أحد الأعراض الشائعة. قد يكون هناك ألم في الصدر أو الظهر. هذا يمكن أن يمنحك وقتًا عصيبًا.



4. السعال:هذا النوع من السرطان يؤدي إلى سعال مستمر. من الأفضل استشارة الطبيب دون أي تأخير.



5. القيء وآلام العظام ونقص الوزن هي بعض الأعراض التي لا ينبغي التخلص منها على الإطلاق.



6. التعب: قد يعاني المرء من التعب طوال الوقت وسيجد صعوبة في القيام بأنشطته اليومية بسهولة.



7. الحموضة المعوية: تظهر أيضًا في مرضى سرطان المريء.



8. يمكن أن يشير الدم أثناء السعال أيضًا إلى سرطان المريء.