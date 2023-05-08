عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

صدى البلد

سرطان المريء هو السبب الثامن الأكثر شيوعًا للسرطان في جميع أنحاء العالم والسادس السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم. 

 

يتطور سرطان المريء في المريء (الأنبوب الذي يربط حلقك بمعدتك). إنه أحد الأسباب الشائعة للوفيات والمراضة ليس فقط في الهند ولكن في جميع أنحاء العالم.

 يساعد المريء على نقل الطعام من البلعوم إلى المعدة من أجل الهضم، يُعد سرطان المريء أكثر شيوعًا عند الذكور منه لدى الإناث.

العوامل المؤدية إلى هذا السرطان هي تعاطي التبغ ، وتناول الكحول ، والسمنة ، والنظام الغذائي غير الصحي ، ومرض الجزر المعدي  المريئي (GERD) ، والارتجاع الحمضي. يمكن أن يتطور السرطان في أي جزء من المريء ويمكن أن يكون له أعراض متنوعة ، 

 العلامات الأكثر شيوعًا التي يجب أن يكون المرء على دراية بها: 


1. عدم القدرة على البلع: يمكن أن يؤدي سرطان المريء إلى مشاكل في البلع حيث يميل تجويف المريء إلى الضيق. في البداية ، يمكن ملاحظة الصعوبة في حالة الأطعمة الصلبة فقط ، ولكن مع تقدم المرض ، قد يواجه المرء صعوبة في ابتلاع السوائل أيضًا. 


2. الألم أثناء بلع الطعام: في حال كنت تحاول تناول شيء ما وتشعر بالألم أثناء البلع ، فاحذر لأنه قد يكون بسبب سرطان المريء. وبالتالي ، يمكن أن يكون البلع مؤلمًا عند وجود آفات متقرحة. وهذا ما يسمى بلع اللثة.


3. ألم الصدر: ألم الصدر هو أحد الأعراض الشائعة. قد يكون هناك ألم في الصدر أو الظهر. هذا يمكن أن يمنحك وقتًا عصيبًا.


4. السعال:هذا النوع من السرطان يؤدي إلى سعال مستمر. من الأفضل استشارة الطبيب دون أي تأخير.


5. القيء وآلام العظام ونقص الوزن هي بعض الأعراض التي لا ينبغي التخلص منها على الإطلاق.


6. التعب: قد يعاني المرء من التعب طوال الوقت وسيجد صعوبة في القيام بأنشطته اليومية بسهولة.


7. الحموضة المعوية: تظهر أيضًا في مرضى سرطان المريء.


8. يمكن أن يشير الدم أثناء السعال أيضًا إلى سرطان المريء.

ارتجاع الحمض الارتجاع البلع السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتشتمت واتسبّيت| قصة صورة وضعت لاعب الأهلي في مرمى غضب الجماهير.. تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

لو دا محصلش هعتزل | تصريح ناري من نجم الزمالك لهذا السبب

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

أخبار الأهلي| تجديد عقد الشحات.. تخفيض عقوبة كهربا.. والسوبر بدون عقوبات

سيتكبدون خسائر فادحة| تحذيرات للمتعاملين بالدولار في السوق السوداء ومؤشرات تراجع "الأخضر"

الزمالك اليوم.. حسم مصير 5 نجوم.. وبشرى سارة في السوبر المصري

ترشيحاتنا

1.1 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال إبريل 2023

بحضور بوتين.. الكرملين يكشف استعدادات روسيا لموكب النصر

الحرب الأوكرانية والاستيراد.. أسامة أبوالمجد: أسعار السيارات لن تنخفض مجددا

عقب ظهوره المفاجئ.. قصة 216 ساعة اختفاء للاعب إنبي| وهذا لغز زوجته والسائق

إيران تلمح إلى إمكانية إحياء الاتفاق النووي.. ما الشروط؟

تحرك عاجل من الكونجرس ضد وزير خارجية أمريكا وتهديدات بمحاكمته.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحموضة.. علامات مبكرة للإصابة بسرطان المريء

أغلقت فتحة الفستان..شاهد دنيا سمير غانم باطلالة تكلفتها فوق ال 30 الف جنيه

في زيارتها مستشفى بروك بـ السيدة زينب| قصة حمار تعاطفت معه ملكة بريطانيا

مئة ومائة جنيه.. سبب وجود نسختين من ورقة الـ100 جنيه في مصر

فيديو

هددوني بابني.. ميار الببلاوي تبرئ وفاء مكي من تعذيب خادمتيها بعد 23 عاما

رد الحكومة على البنك الدولي | و30 نقطة تثبت قوة الاقتصاد المصري ..فيديو

3 سبائك لمرة واحدة.. ضوابط استيراد الذهب بدون جمارك

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ