30 صورة ترصد هدوء اللجان في ثالث أيام امتحانات الترم الثاني بالمدارس

استأنف طلاب المدارس اليوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023 ، امتحانات الترم الثاني 2023 في جميع المدارس ، وسط التزام تام بكافة ضوابط العملية الامتحانية .

وتلاحظ اليوم الاثنين انه قد سيطرت حالة من الهدوء في لجان امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل في مدارس محافظة القاهرة

ولم ترصد غرف عمليات الإدارات التعليمية أي شكاوى او مشكلات تعيق سير العملية الامتحانية في أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2023 .

وبشأن مستوى الأسئلة ، أكد الطلاب في لجان امتحانات الترم الثاني اليوم ، أنه لا شكاوى من صعوبة الأسئلة ، مشددين على ان جميع الأسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد أجواء ثالث أيام امتحانات الترم الثاني 2023 ، داخل اللجان المنعقدة في مدارس غرب القاهرة .

حيث تعكس الصور التي ينشرها موقع صدى البلد التزام جميع الطلاب بالحضور في جميع اللجان ، بالإضافة إلى التزام كل طالب بالجلوس في المكان المخصص له داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، والتزام الطلاب ايضا بارتداء الزي المدرسي تنفيذا داخل اللجان

وقد إلتزمت جميع لجان امتحانات الترم الثاني 2023 بمنع حيازة التليفون المحمول للطلاب والمعلمين ، حرصا على مكافحة الغش في اللجان ، ولتوفير الجو الهادئ للطلاب للاجابة .

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023