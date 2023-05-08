تفاصيل أزمة امتحانات المهارات بالقليوبية.. وخطأ فى الجبر والإحصاء .. وردّ التعليم

شهدت مدارس شبين القناطر بمحافظة القليوبية حالة من التوتر خلال امتحانات الفصل الدراسى الثانى ، حيث شهدت المدارس تبادل فى امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية.

تبديل أسئلة الامتحانات بين طلاب الصف الرابع والخامس

قام مسئولي التعليم بالإدارة بطباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع، وتم توزيعها على الطلاب وسط حالة من التوتر بين الجميع.



خطأ فى إمتحان الجبر للصف الثانى الإعدادى

كما شهدت مدارس نفس الإدارة أيضا توزيع امتحان مادة الجبر والاحصاء على طلاب الصف الثانى الإعدادى وتم كتابة عليها امتحان الفصل الدراسى الأول بدلا من الفصل الدراسى الثانى مما ادى حدوث حالة من عدم الإنضباط داخل اللجان.



من جانبها أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية صدور قرار بتشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص واقعة طباعة امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي وتوزيعه للصف الخامس والصف الخامس للصف الرابع وتوزيعها على الطلاب بمدارس شبين القناطر.

لجنة للتحقيق فى الواقعة

وأكدت أنه تم تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.

جولات لمتابعة سير الإمتحانات بالمدارس

من ناحية اخرى تفقدت سماح ابراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سير الامتحانات بمدارس إدارة بنها التعليمية حيث تفقدت مدرسة الشبان المسلمين ومدرسة مدحت طلعت الرسمية و٢٥ يناير وهدى شعراوى الإبتدائية.



وقد اطمأنت علي انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووجهت بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والتأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.



كما اكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وقانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الاخلال بأعمال الامتحانات ، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما وجهت بضرورة توافر الزائرة الصحية والمتابعة الدورية للطلاب للحفاظ علي الحالة الصحية للطلاب.