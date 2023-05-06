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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القليوبية: انتظام أعمال امتحانات النقل بالمدارس

غرفة العمليات الامتحانات
غرفة العمليات الامتحانات

أعلنت غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، في يومها الأول.

تعليم القليوبية تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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وقالت المديرية أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أية تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة، إعمالا للقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن الإخلال بالامتحانات.
واكدت المديرية أنه أدى 148723 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي الامتحان داخل 1135 مدرسة، فيما أدي 145794 طالب وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان داخل 1071 مدرسة، بينما أدي 137419 طالب وطالبة بالصف الأول الإعدادي الامتحان داخل 801 مدرسة.
وكانت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد أعلنت الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام للامتحانات ومراعاة تواجد المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى خروج آخر تلميذ.
وشددت مدير تعليم القليوبية، على ضرورة متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي، من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، وفي حالة وجود غرفة غير مؤمنة، يتم نقل الكنترول في حجرة أكثر أمنًا

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