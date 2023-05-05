تعليم القليوبية تنهي استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الانتهاء من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، مشيرة إلى أنه تم خلال الفترة الماضية تكثيف المرور على المدارس للتأكد من الاستعداد التام للامتحانات ومراعاة تواجد المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا، حتى خروج آخر تلميذ.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشددت مدير تعليم القليوبية، على ضرورة متابعة تأمين أماكن وجود الأسئلة بما يضمن سرية الامتحانات، وتأمين حجرة الكنترول الداخلي، من أبواب ونوافذ وطفايات حريق، وفي حالة وجود غرفة غير مؤمنة، يتم نقل الكنترول في حجرة أكثر أمنًا.

وأكدت علي الالتزام بتطبيق قانون 205 لسنة 2020، والذى ينص علي عدم الاخلال بالامتحانات وعدم الغش داخل اللجان الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان سواء للطالب والمعلم، مع توفير الهدوء والأمن داخل اللجان الامتحانية.