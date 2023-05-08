الأمم المتحدة للفنون تمنح سمية الخشاب الدكتوراه الفخرية.. صور

انطلقت مساء أمس الأحد ٧ مايو فى السابعة مساء من مقر الجمعية الملكيه برمسيس الدورة السابعة من الاحتفال بعيد الأب والتى تنظمها منظمة الأمم المتحده للفنون برئاسة دكتور نبيل رزق وتم منح درع الاب القدوه لعدد من الفنانين والشخصيات العامة بحضور وزيرة التضامن د نيفين القباج .

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ,كما منح عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم .

سمية الخشاب

سمية الخشاب

يذكر أن حلت الفنانة سمية الخشاب، ضيفة في برنامج "كتير هلقد"، تقديم الإعلامي هشام حداد المذاع، المُذاع عبر فضائية "mtv اللبنانية".

تحذير شديد اللهجة للفنان محمد رمضان

وردت الفنانة سمية الخشاب، على سؤال “ماذا سيفعل الفنان محمد رمضان دون الفنانة سمية الخشاب في عمله الفني خلال السباق الرمضاني 2023؟”.



وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، أعتقد إن محمد رمضان هيقدم مسلسل في غاية الروعة في السباق الرمضاني الجديد، وأكيد هتابع مسلسل محمد رمضان، ولو عندي وقت؛ هشوف كل حاجة.



وأضافت سمية الخشاب، ضاحكة: “محمد رمضان بدون سمية الخشاب، هيضيع، وسعدت بالعمل مع محمد رمضان في مسلسل موسى”، مشيرة إلى أن مسلسل موسى مع محمد رمضان، عمل في غاية الروعة، وعملت معه دويتو جيد، وهو ممثل طيب.

رد ناري بشأن خلافها مع غادة عبدالرازق

وردت الفنانة سمية الخشاب، على حقيقة ما يثار بشأن وجود خلاف بينها وبين الفنانة غادة عبدالرازق، وخاصة أنها كتبت منشورا عبر صفحتها الرسمية على السوشيال ميديا عن معايير الأنوثة.

وقالت سمية الخشاب، في تصريحات تليفزيونية، نشرت بوست ولا أقصد غادة عبدالرازق ، وهي حلوة في كل الألوان ، ويليق عليها كل حاجة وهي حبيبتي، ولا يوجد أي خلاف معها، مضيفة كل أن الموضوع ان الأكثر انوثة شيء يحكم فيه الجمهور، ومش كل حد حط عدسات وعمل شعره صبغة سوداء يبقى أكثر أنوثة.