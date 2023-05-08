محافظ المنوفية: زراعة 225 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية ( 100 مليون شجرة ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على آخر المستجدات كونها إحدى المبادرات الهامة التى تستهدف زيادة المساحات الخضراء وإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً ، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين تماشياً مع أهداف ومحاور التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .



و أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة زراعة الأشجار بنطاق الوحدات المحلية والمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية والحدائق والمتنزهات العامة وعلى جانبى الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومداخل القرى والمدن.

واضاف، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها لزراعة (225) ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بنطاق المحافظة ، مؤكداً أن زراعة الأشجار تتم تحت إشراف كامل من المختصين من مديريات الرى والزراعة للحفاظ على الأشجار والاهتمام والاعتناء بها، لافتا استمرار المرور الميدانى للتأكد من استمرارية الحفاظ على تلك الأشجار ورعايتها بصفة دورية لضمان تحقيق أهداف المبادرة .



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أن المبادرة الرئاسية ستساهم وبشكل ملحوظ في تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وامتصاص الملوثات والأدخنة ، فضلا عن مضاعفة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لتحسين الصحة العامة للمواطنين .