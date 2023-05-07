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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدة مالية لمواطنة تعاني ابنتها من ورم بالمخ

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة، وذلك فى إطار سلسلة لقاء المواطنين الذى يحرص المحافظ على عقده بشكل يومى. 

واستمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية شبراباص بشبين الكوم يلتمس شراء قطعة أرض أملاك دولة بحوض العشرين القبلي، وأحال طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة  للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة عدد من الطلبات والشكاوى تنوعت بين  شكوى مواطن بقويسنا يتضرر من تعدى أحد الجيران على قطعة أرض خاصة به، وشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم تتضرر من قيام ملاك العقار المجاور لمنزلها بارتكاب العديد من المخالفات وإلحاق الضرر بها. 

ووجه بتشكيل لجنة مشتركة بين التفتيش والمتابعة والزراعة والري لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن بناحية أشمون، يتضرر من ارتفاع نسبة ملوحة التربة وعدم تصريف المياة الخاصة بالأرض الزراعية بأحواض الشياخة القبلية، والعرض عليه.

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وفي لفتة إنسانية طيبة، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية لمواطنة بناحية كفر داود بالسادات تعانى ابنتها من ورم بالمخ ولا تستطيع تحمل نفقات علاجها. 

يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

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