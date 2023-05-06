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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعادة تشغيل الغرف المخصصة لعزل كورونا بمستشفى الطوارئ في المنوفية| صور

جولة تفقدية لعميد
جولة تفقدية لعميد كلية الطب

ناقش الدكتور ناصر عبد الباري عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع مدير مستشفي الطوارئ تنفيذ مخطط إعادة تشغيل الغرف المخصصة لعزل مرضى الكورونا و عودتها للعمل الأساسي المخصص لها في خدمة مرضي الطوارئ و بدأ التنفيذ الفعلي لهذا الأمر، مع البقاء علي غرفة واحدة فقط لأي طارئ لعزل أي حالة اشتباه. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية  يرافقه الدكتور أحمد سعيد فهيم مدير مستشفي الطوارئ لمتابعة سير و إنتظام العمل في يوم طوارئ المستشفيات الجامعية.

حيث تابع مخطط رفع كفاءة الدور الرابع بمستشفي الطوارئ و البدء في التشغيل الفعلي له بزيادة عدد الأسرة المخصصة لمرضي الطوارئ. 

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و خلال جولته تفقد عميد الكلية سير العمل بغرفة الإعاشة بمستشفي الطوارئ و متابعة الحالات الموجودة و الحالات التى تحتاج إلي أسرة رعاية مركزة و متابعة الموقف الفعلي لأسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات الجامعية.

 كما تفقد معمل التحاليل بمستشفي الطوارئ و  التأكد من توافر التحاليل الطبية اللازمة لمرضي الطوارئ و الوقوف على المعوقات في سير العمل، موجها بضرورة متابعة توفير مخزون إستراتيجي من الكيمياويات اللازمة للتشغيل و سرعة الإنتهاء من تسليم نتائج التحاليل.

 كما تفقد غرف الملاحظة حريم و رجال،  كشك الغرز، كشك النساء، كشك الأطفال، و كشك الجراحة و العظام و غرفة السونار لمتابعة تواجد الأطقم الطبية من أطباء و تمريض و إنتظام تقديم الخدمة الطبية.

و في نهاية جولته تفقد الموقع العام للمجمع الطبي في نطاق المستشفيات الجامعية و معدل إنجاز إنشاء غرفة الديزل الجديد بجوار مبني العيادات الخارجية الجديد.

جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
جولة عميد كلية الطب
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