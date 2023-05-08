محافظ المنوفية: الانتهاء قريبا من إعداد الدراسات النهائية لإقامة جراجات ذكية

بالقرب من المناطق الخدمية والحيوية..

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى وممثلى شركة (CRBC) الصينية إحدى الشركات الرائدة فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية لبحث آخر مستجدات مشروع إنشاء الجراجات الذكية متعددة الطوابق بمدينة شبين الكوم، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، العميد محمد عدلى مدير إدارة المرور بالمنوفية، ورؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.



وأوضح محافظ المنوفية أنه جار الانتهاء قريباً من إعداد الدراسات النهائية لإقامة هذه الجراجات الذكية بالقرب من المناطق الخدمية والحيوية، مشيراً إلى دعمه الكامل للمشروع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات اللازمة لضمان تسريع منظومة العمل للبدء في أعمال التنفيذ كونه مشروع حيوي يساهم في تنمية الموارد الذاتية للمحافظة ويحقق الإنسيابية المرورية وتخفيف الاختناقات بشوارع العاصمة.



وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية لإيجاد أفكار خارج الصندوق وحلول و طروحات مبتكرة جادة للتنفيذ لتحسين نوعية الخدمات المقدمة فضلا عن دعمه الكامل للمستثمرين والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم لإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية والتي تساهم بدورها في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.



فيما ثمن المدير الإقليمى لشركة (CRBC) مجهودات المحافظ ودوره الرائد في دعم خطط الشركة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية لتسريع خطوات إقامة مشروع الجراجات الذكية لتصبح المنوفية أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ هذا المشروع الرائد، ومشيراً إلى أننا قمنا خلال الفترات الماضية بزيارات ميدانية لتقيم الموقف وإعداد الدراسات تمهيداً للبدء في الإجراءات التنفيذية للمشروع .



وفى نهاية اللقاء ، أهدى المدير الإقليمى لشركة (CRBC) هدية تراثية تذكارية لمحافظ المنوفية تقديرا لدعمه الكامل للمشروع ، كما أهدى المحافظ درع المحافظة للمدير الإقليمي والوفد المرافق له تعزيزا للشراكة الفعالة والبناءة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية

لقاء محافظ المنوفية