دخل المستشفى في الرياض .. تعرض جميل جميل المغازي لوعكة صحية

صرحت ابنة المخرج جميل جميل المغازى عن تعرض والدها لوعكة صحية أثناء ذهابه لحفل روائع الموجي بالرياض دخل على أثرها إلى المستشفى.

وأضافت ابنة المخرج جميل جميل المغازى :"تكفلت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجى بعلاج والدى، ومن المقرر أن يعود للقاهرة الأيام القلية المقبلة".

شهدت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ليلة حافلة مليئة بالأحداث بسبب حفل “روائع الموجي” الذي اقيم على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، نستعرض لكم أبرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي:

أنغام تفتتح حفل روائع الموجي

افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

وأقيم الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن.

كما عرض خلال حفل روائع الوجي فيلم عن الراحل وكشفوا من خلاله عن مسيرته الفنية الكبيرة بشهادات من المقربين والمتخصصين.

شارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

خطأ شيرين عبد الوهاب

قدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية للصبر حدود لكوكب الشرق أم كلثوم ومن ألحان الموجي، وقبل انتهاء شيرين من غنائها أخطأت وتناست بعض الكلمات، وهو ما جعلها تعتذر فور انتهاء فقرتها على هذا النسيان قائلة: أسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف.

رأي ماجدة خير الله في أداء شيرين عبد الوهاب



وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين .

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مرة قبل ما تغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكاية علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والأداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسة وذكرتنا بصوت الكروان فايزة احمد صاحبة الصوت المخملي البديع.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لـ حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي .