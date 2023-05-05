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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبلة حسام حبيب لـ شيرين واختفاء وائل جسار.. أبرز ما حدث بحفل روائع الموجي

حفل روائع الموجي
حفل روائع الموجي

شهدت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ليلة حافلة مليئة بالأحداث بسبب حفل “روائع الموجي” الذي اقيم على مسرح أبو بكر سالم وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء العربي، نستعرض لكم أبرز ما جاء بالحفل من خلال التقرير التالي:

أنغام تفتتح حفل روائع الموجي

افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

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عمرو دياب يعلق على حفل روائع محمد الموجي

وأقيم الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، وتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن. 

كما عرض خلال حفل روائع الوجي فيلم عن الراحل وكشفوا من خلاله عن مسيرته الفنية الكبيرة بشهادات من المقربين والمتخصصين.

شارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.

 

خطأ شيرين عبد الوهاب

قدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية للصبر حدود لكوكب الشرق أم كلثوم ومن ألحان الموجي، وقبل انتهاء شيرين من غنائها أخطأت وتناست بعض الكلمات، وهو ما جعلها تعتذر فور انتهاء فقرتها على هذا النسيان قائلة: أسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف.

 

رأي ماجدة خير الله  في أداء شيرين عبد الوهاب 


وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين .

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مرة قبل ما تغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكاية علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والأداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسة وذكرتنا بصوت الكروان فايزة احمد صاحبة الصوت المخملي البديع.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، فيديو لـ حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، اثناء رقصه لتشجيع زوجته خلال أدائها أغنية ضمن حفل روائع محمد الموجي . 

 

قبلة حسام حبيب لـ شيرين 

وظهر حسام حسام أثناء وقوفه فى الكواليس ، ليرقص ويصفق اثناء غناء زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب أغنية “ للصبر حدود ” .

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واشعلت شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا بصورة قبلة من حسام حبيب لزوجته شيرين عبد الوهاب  بعد نجاحها في حفل روائع الموجي . 

إختفاء وائل جسار 

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن سر غياب الفنان وائل جسار عن حفل روائع الموجي ، بعدما ظهر تم الإعلان عن مشاركته فى الاحتفالية ، وحضوره البروفات .

وقال المستشار تركي ال شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع توتير : خالص تمنياتي للفنان وائل جسار بالسلامة إثر الوعكة الصحية التى حصلت له قبل الحفل مباشراً ان شاء نتطمن عليه .

 

رسالة عمرو دياب

علق الفنان عمرو دياب، علي حفل روائع محمد الموجي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب عمرو دياب: “عظمة وفخامة الموسيقار الكبير محمد الموجي وصديقي المبدع الفنان يحيى محمد الموجي، وشكرا لصانع الحدث الكبير الصديق الفنان المستشار تركي آل الشيخ”.

 

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