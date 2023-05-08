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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الصحفيين العرب": عودة سوريا للجامعة العربية يسهم في تحسين الأجواء بالشرق الأوسط

صدى البلد

رحب الاتحاد العام للصحفيين العرب بعودة الجمهورية العربية السورية إلى جامعة الدول العربية، واستئناف أنشطتها أيضا بالمنظمات العربية التابعة لها اعتبارا من أمس.

وهنأ الاتحاد، في بيان اليوم “الاثنين” الشعب السوري الأبي بذلك، متمنيا لسوريا الشقيقة كل التقدم والازدهار.

وأوضح الاتحاد أن هذه العودة تعد خطوة أولى من الدول العربية لإعادة الدولة السورية إلى الحضن العربي، وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والخطوات للمحافظة على الهوية العربية للدولة السورية التي تحتاج فعليا إلى معالجة أزمات ومشكلات داخلية متفاقمة تهدد النسيج المجتمعي.

وأشار إلى أن استئناف مشاركة سوريا في عمل جامعة الدول العربية سيسهم في تحسين الأجواء في منطقة الشرق الأوسط، متمنيا زيادة دعم الدول العربية لسوريا في إعادة الإعمار بعد الصراع الذي استمر لسنوات.

 

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