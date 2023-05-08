عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجة تراجع تضرب أسواق الذهب

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي سياسة التشديد النقدي. خلال الفترة المقبلة.

 قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 50 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2022 دولارًا.


أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2185 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.


ولفت، إلى أن الأسواق تترقب قرار وزارة المالية بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بدخول الذهب بدون رسوم جمركية، وذلك لتخفيف الضغط على المخزون المحلي، وتهدئة الأسعار. 


أسعار الذهب تراجعت بقيمة 70 جنيهًا، وبنسبة 4.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، ولامس مستوى 2700 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2600 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 28 دولارًا، وبنسبة 1.4% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، ولامست مستوى 2080 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1918 دولارًا، وذلك بفعل تراجع الدولار، مع تلميحات الفيدرالي الأمريكي بإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، ما عزز من توجه المستثمرين للذهب بغرض التحوط.

أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق المحلية أسعار الذهب بالأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من بن غفير على إلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا دبلوماسيًا في إسرائيل

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ