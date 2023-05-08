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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

صدى البلد

بعد مرور ما يقرب من عام على واقعة قتل الطالبة نيرة اشرف على يد زميلها محمد عادل اما بوابة جامعة المنصورة حيث تم القبض عليه ومحاكمته وصدر حكم باعدامه شنقا لما اقترفه من جريمة مؤسفة امام اعين الماره وفي عز النهار.

اسرة نيرة اشرف تطلب باذاعة تنفيذ الاعدام

 خالد عبد الرحمن محامي المجنى عليها نيرة أشرف، إن أسرة نيرة لها الحق أن تطالب بإذاعة لحظة إعدامه على جميع القنوات ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى، وأنه سيتقدم بطلب رسمى لإذاعة حكم الإعدام علنًا ليكون مثال لمن يريد ارتكاب هذه الجريمة البشعة مرة أخرى.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

نيرة أشرف محمد عادل اعدام قاتل نيرة اشرف

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