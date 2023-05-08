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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهمية الحوار الوطني لدعم الأسرة المصرية.. ريهام الشبراوي تكشف التفاصيل

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكدت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن المرأه ممثلة بشكل جيد في الحوار الوطني، مشيرة إلى أن قضايا الطلاق تهدد أمن الأسرة بشكل عام، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق.

وقالت ريهام الشبراوي، خلال لقاء لها لبرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن العنف الأسري، والإبتزاز الإلكتروني، سيكون من أهم المحاور التي سيتم مناقشتها، نظرا لأهميتها الكبيرة، لأن الأسرة هي نواه المجتمع.

وتابعت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن مخرجات الحوار الوطني، ستعمل على جماية المراه والأطفال سواء من العنف الأسري، أو الإبتزاز الإلكتروني، وأيضا سيتم العمل على وجود برامج توعوية للأسرة المصرية.

يساعد على تماسكه.

وأشارت ريهام الشبراوي، إلى أن تماسك الأسرة هو من يصنع المجتمع ويساعد على تماسكه.

ريهام الشبراوي الحوار الوطني التماسك المجتمعي ارتفاع نسب الطلاق الإبتزاز الإلكتروني

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