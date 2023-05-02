ريهام الشبراوي: التفكك الأسري أهم المحاور المقرر طرحها بجلسات الحوار الوطني| فيديو

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن “التفكك الأسري” أهم المحاور التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وأضافت "ريهام الشبراوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة “الأولى”، أن الجلسة الأولى للحوار الوطني ستنطلق من مشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة، مشيرة إلى أن مخرجات الجلسة الأولى ستنعكس بشكل مباشر علي المواطن المصري.

وتابعت الدكتورة ريهام الشبراوي، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، ستكون يوم الأربعاء، وسيشارك بها جميع اللجان وجميع رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وسيتم عرض طريقة إدارة الجلسات المقبلة.