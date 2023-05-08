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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة رأس غارب يطمئن على لجان امتحانات النقل

صدى البلد

تفقد ياسر حماية، رئيس مدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الإثنين، لجان امتحانات النقل بالمدارس المختلفة، يرافقه سكرتير المدينة والدكتور هشام عواد مدير الادارة التعليمية، للاطمئنان على سير اللجان. 

وبدأ رئيس المدينة الجولة التفقدية، بالمرور على لجان امتحانات الصف الأول بمدرسة السادات الإعدادية، ثم تفقد لجان الصف الرابع والخامس الابتدائي بمدرسة أحمد حسن كحيل الابتدائية، وتفقد سير الامتحانات للصف الأول بمدرسة الشهيد أحمد محسن عبدالسلام الثانوية الصناعية بنات.

وتفقد حماية امتحانات النقل للصف الأول الثانوي بمدرسة على رفيع الثانوية بنات، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود شكاوى، والتأكيد  على توفير المناخ المناسب للطلاب، مع توافر وسائل الأمن والسلامة داخل اللجان والمدرسة والكنترول، متنمنيًا دوام التوفيق والنجاح والتقدم لجميع الطلاب.

الامتحانات امتحانات الصف الاول رئيس مدينة رأس غارب رأس غارب مدير الإدارة التعليمية محافظة البحر الاحمر

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